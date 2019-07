ASSE : Son transfert n’avance pas, Bouanga joue le malade imaginaire

Dans : ASSE, Nîmes, Mercato.

Comme tout entraîneur, Ghislain Printant espère disposer d’un effectif au complet le plus vite possible.

C’est pourquoi le coach de l’AS Saint-Etienne attend la signature de Denis Bouanga avec impatience. « Je pense et j'espère qu'il sera parmi nous d'ici quelques jours. Les contacts sont très avancés et j'ai échangé avec le joueur qui souhaite venir », confiait le successeur de Jean-Louis Gasset en début de semaine. Mais les jours passent et le transfert n’est toujours pas bouclé. Alors que l’on évoquait un accord imminent autour de 4,5 M€, le club stéphanois ne parvient pas à s’entendre avec le Nîmes Olympique.

De quoi agacer le Franco-Gabonais. Du coup, son absence paraît plus que suspecte. L’ailier de 24 ans n’a pas pu s’entraîner ce vendredi matin. Et a dû déclarer forfait pour le match amical contre Béziers le soir même. En cause, des maux de tête qui ne l’ont pas empêché d’annoncer sa volonté au Midi Libre. « Je veux aller à Saint-Etienne », a-t-il confié au quotidien régional. Autant dire que Bouanga ne remettra les crampons qu’une fois son transfert acté.