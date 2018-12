ASSE : Selnaes est devenu énorme, il peut le remercier

Dans : ASSE, Ligue 1.

Il est en passe de devenir le chouchou de Geoffroy-Guichard, et ce n’était pas forcément gagné à la base.

Mais Ole Kristian Selnaes, par sa gentillesse et son amour affiché pour les Verts hors du terrain, mais surtout par son sens du jeu et sa qualité de passe, est l’un des hommes forts de l’ASSE cette saison. Le Norvégien régale dans la distribution et n’a jamais semblé aussi précieux pour cette troisième saison au club. Un constat partagé par Pierre Ménès, qui dévoile la raison de ce décollage assez tardif. Le consultant de Canal+ l’explique par l’arrivée de Yann M’Vila, véritable régulateur et premier relanceur du jeu stéphanois, et qui permet à l’ancien de Rosenborg de s’éclater.

« Yann M’Vila, je l’adore. Parce qu’il a ce que j’aime le plus dans la football : la qualité de passe. Ses transversales sont remarquables, ses passes dans les petits espaces intelligentes… Pour se rendre vraiment compte des qualités de M’Vila, il faut se souvenir du niveau de Selnaes avant son arrivée et de celui du Norvégien aujourd’hui. Il lui reste à récupérer la densité physique qu’il avait auparavant mais c’est vraiment un joueur remarquable », a livré un Pierre Ménès qui estime que Jean-Louis Gasset a trouvé un duo en or pour son milieu de terrain, et qui explique grandement la saison intéressante des Verts en Ligue 1.