ASSE ‍: Saison terminée pour Stassin ‍? Le coup fatal

Ce samedi, l'AS Saint-Etienne n'a pas su contenir les assauts de l'AS Monaco et s'est inclinée lourdement à domicile (1-3). Un match marqué par l'absence de Lucas Stassin, lequel a cruellement manqué à Eirik Horneland.

Dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne recevait ce samedi 3 mai l'AS Monaco. Deux équipes aux objectifs diamétralement opposés. D'un côté, les locaux qui espéraient récolter des points précieux pour le maintien. De l'autre, des visiteurs à la recherche d'une victoire pour rester dans la course à la Ligue des champions. Au terme d'un match débridé, ce sont finalement les hommes d'Adi Hütter qui l'ont emporté (1-3). Un match au cours duquel Eirik Horneland aurait bien aimé bénéficier des services de Lucas Stassin. Sauf que la star stéphanoise n'était pas disponible à cause d'un pépin physique très préjudiciable, à savoir un gros souci musculaire dont on ne connaît pas les détails. Pour l'heure, rien n'indique clairement qu'il sera présent pour les deux derniers matchs de la saison, au grand désarroi de son entraineur qui envisage même le pire.

« Pour son retour, c'est du 50/50 »

« Ce n’est jamais plaisant de perdre son meilleur buteur. Lucas Stassin est un joueur qui fait du bien à toute l’équipe, il est efficace. C’est difficile de se passer de lui. Il a su créer un équilibre avec Cardona et Davitashvili, il y a une vraie alchimie entre nos trois joueurs offensifs. Djylian N’Guessan a fait du bon travail, ensuite Wadji est entré en jeu. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs mais cette absence de Lucas et des automatismes qu’ils ont en attaque avec Cardona et Davitashvili ont fait défaut. Pour son retour d’ici la fin de saison, c’est du 50/50. C’est un jeune joueur, son corps peut vite récupérer », a déclaré Eirik Horneland à l'issue de la défaite des siens face à l'AS Monaco, dans des propos rapportés par EVECT.

Avec 11 buts inscrits en 2025, Lucas Stassin est indéniablement le moteur de l'espoir des Verts de rester en Ligue 1 à l'issue de la saison. Mais en son absence, les carences défensives reprennent le pas sur les opportunités créées par le trident offensif. Résultat, l'ASSE est avant-dernière du championnat, à deux journées de la fin.