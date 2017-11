ASSE : Sainté se fait même enfoncer par ses partenaires

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ça va mal à l’AS Saint-Etienne. Battu par Lille (3-1) vendredi, le club stéphanois reste sur une série de quatre matchs sans victoire en championnat, dont trois défaites. Et ce n’est pas le seul problème actuellement.

En plus de la polémique autour du coach Julien Sablé, qui ne possède pas le BEPF, l’ASSE est confrontée aux plaintes de ses partenaires. A l’image du Blois Foot 41 qui aimerait que les dirigeants de Saint-Etienne accordent plus d’importance à ses jeunes. « J’ai beau signaler à l’ASSE que nous avons des jeunes régulièrement contactés par de grands clubs pros (Lyon, Monaco, Nice, Angers, Auxerre), je n’ai aucun retour, a regretté le président François Jacob dans la Nouvelle République. C’est frustrant et décevant. »

Pourtant, le patron du pensionnaire de National 3 a envoyé un courrier au co-président stéphanois Roland Romeyer. « Loin de moi l’idée de faire de l’ingérence dans les affaires sportives de ton club, mais je suis surpris de voir que lorsque je reçois un fax de sollicitation de Lyon et que je vous le transmets, ma démarche est sans réponse, a écrit Jacob. Je préférerais que le travail de formation effectué par le Blois Foot 41 profite à l’ASSE, club ami et partenaire, plutôt qu’à ses concurrents. Il serait peut-être judicieux que tu en parles avec tes responsables du recrutement chez les jeunes. »

Un ancien Vert confirme

Et à en croire l’ancien attaquant de Sainté, Hervé Revelli, d’autres formations se plaignent du traitement de l’ASSE. « Je vais représenter le club dans toute la France et malheureusement, il n’y a pas qu’à Blois que j’entends ça ! Partout, on me tient le même discours, a témoigné le buteur des années 70. Il serait peut-être bon qu’on revoit notre cellule de recrutement. » Pour le moment, on imagine que la priorité des Verts est ailleurs.