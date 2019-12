ASSE : Sainté s'active au mercato, un attaquant ciblé !

Dans : ASSE.

Depuis son arrivée à l’AS Saint-Etienne, Claude Puel peine à trouver la formule gagnante en attaque. Encore plus depuis la blessure de son avant-centre titulaire, Charles Abi.

Absent jusqu’à mi-décembre, le jeune attaquant stéphanois s’était imposé comme un titulaire en puissance sous la houlette de Claude Puel. Depuis sa blessure, le technicien stéphanois bricole avec Denis Bouanga, Romain Hamouma, Ryad Boudebouz ou encore Arnaud Nordin sur le front de l’attaque. Visiblement peu convaincu par Loïs Diony ou Robert Beric, le staff de l’ASSE devrait tenter quelque chose dans ce secteur de jeu au mercato. Et selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, les Verts viseraient un coup en National afin de renforcer leur effectif à moindre coût.

« L’AS Saint-Étienne s’active déjà sur le mercato d’hiver ! L’attaquant Saïd Arab (19ans) jeune pépite du Red Star est dans le viseur de Claude Puel. Jeune joueur au parcours très atypique et à l’état d’esprit assez exceptionnel ! » a écrit celui qui est généralement bien informé, et pour qui il y a donc de grandes chances que l’AS Saint-Etienne fasse de Saïd Arab (19 ans) la doublure de Charles Abi lors du prochain mercato. Reste maintenant à voir si le Red Star sera enclin à vendre l’un de ses meilleurs joueurs en cours de saison. Et si oui, quel sera le prix fixé par l’écurie de National. De plus, l’ASSE pourrait être contrainte de vendre avant de passer à l’offensive pour ne pas empiler les joueurs en attaque…