ASSE : Sainté réclame plus de 10 ME pour lâcher sa pépite n°1 !

En mai dernier, Saint-Etienne gagnait une grande bataille en parvenant à faire signer son premier contrat professionnel à William Saliba. Sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2021, le jeune défenseur de 17 ans a disputé 6 matchs de Ligue 1 cette saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a apporté satisfaction à Jean-Louis Gasset, lequel envisage de le faire grimper dans la hiérarchie plus rapidement que prévu. Surtout, ses prestations ne sont pas passées inaperçues selon L’Equipe. Les Verts doivent donc se préparer à plusieurs assauts dès cet hiver pour leur pépite défensive...

« Le club du Forez va devoir faire face à de nouvelles offensives cet hiver pour Saliba. Plusieurs clubs allemands et anglais ont fait connaître ces derniers jours leur intérêt pour l’international des moins de 19 ans, apparu six fois en L1 cette saison. Les dirigeants stéphanois valorisent logiquement leur joueur au-dessus des 10 ME » explique le quotidien, qui précise néanmoins qu’un départ en janvier n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour. « A moins d’une offre hors marché, un départ est difficilement envisageable cet hiver. Mais dans les prochaines semaines comme cet été, l’ASSE sera constamment sollicitée dans ce dossier ». Avec une énorme plus-value déjà assurée au moment de la vente pour le club forézien.