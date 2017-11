ASSE : Sainté est en crise... de confiance

Dans : ASSE, Ligue 1.

Julien Sablé, entraineur de l'AS Saint-Etienne, après le match nul 2-2 face à Strasbourg : « Nous retenons à la fois les deux buts encaissés, à la fois les marqués. Nous avons retrouvé la possession mais nous sommes en convalescence. Nous payons cher nos petites erreurs mais je ne peux pas reprocher l'état d'esprit. Je suis content de voir que nous avons recréé du danger. Nous avions à coeur de prendre les trois points, c'était important. Nous n'en avons pris qu'un mais il faut regarder devant. Les garçons sont à l'écoute et donnent tout ce qu'ils peuvent. Nous avons tous de crises de confiance. C'est vrai qu'il faut être plus hermétique, retrouver notre solidité. Nos efforts ont été cohérents. Nous allons progresser pour montrer un meilleur visage à Bordeaux. Je m'attendais à ce début de match. Nous savions que ça allait être difficile, que les jambes allaient trembler un peu. Il fallait laisser passer cet orage là et reprendre confiance sur des choses simples. Les joueurs avaient envie de répondre présent. Notre milieu de terrain a été cohérent. Tactiquement c'était dans le respect de ce qu'on voulait faire. Mais nous pouvons encore faire mieux »