ASSE : Sainté en L2, Domenech agace les Verts

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Les choses sont claires, Raymond Domenech a le coeur qui bat pour Lyon, et il ne l'a jamais caché. Tout comme il n'a jamais caché qu'en bon lyonnais il n'appréciait pas l'AS Saint-Etienne. Mais ce mardi, les supporters des Verts n'apprécient que modérément la petite vacherie lancée par l'ancien joueur et entraîneur de l'OL dans France-Football. En effet, interrogé comme d'autres consultants sur le futur classement de la Ligue 1 au soir de la 38e journée, si Raymond Domenech a classé le PSG champion devant Marseille et Lille, oubliant Lyon au passage. Mais il a surtout envoyé l'AS Saint-Etienne en Ligue 2. De quoi forcément agacer le Peuple Vert qui estime que la blague a des limites. « Le cynisme pour le cynisme ça devient pathétique monsieur ! », constate avec désolation un supporter stéphanois.