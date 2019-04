ASSE : Sainté a un plan pour plus remplir Geoffroy-Guichard

Dans : ASSE, Ligue 1.

Malgré les résultats récents de l'AS Saint-Etienne, le club stéphanois a vu son nombre d'abonnés décroitre à Geoffroy-Guichard, 3.000 abonnés ayant été perdus en trois saisons. Evidemment, la perspective de retrouver l'Europe, et pourquoi pas la Ligue des champions, va probablement ramener du monde dans le Chaudron, mais du côté des dirigeants de l'ASSE on espère surtout que les nouvelles conditions d'utilisation du stade, désormais aux mains du club, vont permettre de relancer la demande. Et selon EnVertEtContreTous.fr, l'AS Saint-Etienne va annoncer lundi prochain, en même temps que sa campagne d'abonnement pour 2019-2020, des nouveautés pour ses plus fidèles supporters.

Parmi les choses qui seront mises en place à Geoffroy-Guichard, outre un click et eat, qui permet de commander par internet et d'être servi directement à sa place, l'ASSE a d'autres idées. « Le club prévoit également d'aller plus loin dans l'immersion au sein du club pour les supporters. Ainsi, des expériences d'avant-match seront proposées par tirage au sort. Enfin, on sait également que le club va proposer un nouveau programme d'affiliation », précise EVECT au sujet de cette nouvelle campagne d'abonnements. Reste à connaître les tarifs, car à Saint-Etienne comme ailleurs, c'est souvent cela qui motive, ou pas, les supporters à prendre un abonnement.