ASSE : Saint-Etienne touché coulé, Dominique Sévérac a peur !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Depuis la victoire de l'AS Saint-Etienne à Monaco, et le formidable retour sur les talons de l'OL, les supporters des Verts rêvaient de voir leur équipe préférée décrocher un ticket pour la Ligue des champions qui plus est en privant Lyon d'une place sur le podium. Un double bonheur qui a pris du plomb dans l'aile vendredi soir avec la défaite de l'ASSE à Geoffroy-Guichard face à Montpellier. Car désormais l'Olympique Lyonnais a de nouveau l'avantage, et pour Dominique Sévérac il est probable que l'AS Saint-Etienne se soit tirée une balle dans le pied à plus d'un titre.

Sur la chaîne L'Equipe, le journaliste a livré son verdict peu rassurant pour Sainté. « Avant le match, Jean-Louis Gasset a dit qu’il y avait deux finales à domicile. Là, ils en ont déjà perdu une. Je pense que psychologiquement, avec la semaine où on a eu l’attention focalisée sur Saint-Etienne, le premier rendez-vous a été manqué. C’est un premier coup dur, car il va falloir s’en remettre psychologiquement. Après, il y a un suspendu de plus, avec le rouge de Cabella. Il ne sera pas là contre Nice, comme Khazri et Debuchy. Ça fait trois joueurs en moins, ça fait beaucoup pour espérer aller loin. Surtout contre Nice, qui va jouer libérer. Franchement, c’est très embêtant », a confié, dans des propos rapportés par FootRadio.com Dominique Sévérac.