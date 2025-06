ASSE ‍: Saint-Etienne rêve de Varane

Dans : ASSE.

Eirik Horneland ne se contente pas de sa première recrue Mahmoud Jaber. L’ASSE souhaite encore se renforcer au milieu de terrain.

Une fois la déception de la relégation en Ligue 2 digérée, l’AS Saint-Etienne s’est rapidement mise au travail pour commencer à bâtir un effectif qui doit jouer la montée en Ligue 1 en 2025-2026. Un premier renfort a officiellement été annoncé par le club stéphanois, Mahmoud Jaber, international israélien de 25 ans qui va apporter son expérience au milieu de terrain. Dans ce secteur de jeu, qui a perdu mercredi Louis Mouton, lequel a confirmé son départ -libre- de l’ASSE, le club forézien souhaite d’autres renforts. Le site Team Football explique que l’objectif est maintenant de faire venir Jonathan Varane, milieu de terrain des Queens Park Rangers.

Jonathan Varane priorité de l'ASSE

Le club anglais est ouvert à un départ de son puissant milieu de terrain de 23 ans, à condition de proposer un prêt avec une option d’achat fixée à 4,5 millions d’euros. Ciblé par la cellule de recrutement des Verts, Jonathan Varane est perçu par les dirigeants stéphanois comme un milieu de terrain capable de dominer la Ligue 2. Formé à Lens et passé à Rodez avant de partir à Gijon puis à QPR, le natif de Lille a déjà une belle expérience malgré son jeune âge. Il sort en plus d’une saison aboutie en Championship avec 39 matchs disputés, plus de la moitié comme titulaire, et deux passes décisives à son compteur. Reste maintenant à voir si l’ASSE s’alignera sur les exigences de QPR pour offrir à Eirik Horneland le parfait complément de Mahmoud Jaber au milieu de terrain.