ASSE : Saint-Etienne porte plainte après les incidents

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE a porté plainte contre X après les incidents en marge de la défaite de Saint-Etienne contre Auxerre dimanche à Geoffroy-Guichard.

Dans un long communiqué publié mardi après-midi, Saint-Etienne a dévoilé que le club avait porté plainte contre X après l’envahissement de la pelouse de Geoffroy-Guichard et les incidents ayant émaillé la défaite de l’ASSE face à Auxerre. « Suite aux graves incidents survenus à l’issue de la rencontre ASSE-Auxerre du 29 mai dernier, le club a déposé une plainte ce jour pour violences aggravées, destructions et dégradations de bien public, pénétration sur l’aire de jeu portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens et jets de projectiles présentant un danger pour la sécurité des personnes » dévoile en outre l’ASSE dans son communiqué officiel.

Saint-Etienne porte plainte

Suite aux graves incidents survenus à l’issue d'#ASSEAJA, le club a déposé une plainte ce jour.



Par ailleurs, la Commission de discipline de la LFP a décidé de mettre le dossier en instruction.

L’audience est fixée au jeudi 23 juin 2022. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 31, 2022

« Le club entend collaborer de la manière la plus efficace possible avec les services de police pour qu’il soit procédé sans délai à l’identification des fauteurs de trouble et la mise en œuvre des procédures judiciaires subséquentes. Par ailleurs, la Commission de discipline de la LFP a décidé de mettre le dossier en instruction après avoir pris connaissance des premiers rapports établis par les officiels à l’issue de la rencontre. L’audience devant la Commission de Discipline est fixée au jeudi 23 juin 2022 » a ajouté l’ASSE, dans le chaos après la soirée apocalyptique de dimanche.