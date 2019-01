ASSE : Saint-Etienne avait vu juste, sa cible cartonne à Nîmes

Dans : ASSE, Nîmes, Mercato.

Après une première partie de saison encourageante, Jean-Louis Gasset ne dirait pas non à un ou deux renforts.

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne n’a pas hésité à solliciter ses supérieurs. Mais « quand je parle sportif, les dirigeants me parlent finances », a confié l’ancien adjoint de Laurent Blanc, qui a tout de même tenté de convaincre le club en conférence de presse. « Si on veut mettre tous les atouts de notre côté, peut-être qu’il nous faut un petit plus. Quelqu’un qui va nous amener quelque chose, a-t-il argumenté. Ce n’est pas faire du nombre, mais quelqu’un qui va amener quelque chose à l’effectif. »

Compte tenu du possible de départ de Robert Beric, des blessures à répétition de Romain Hamouma et des débuts difficiles de Yannis Salibur, on peut penser que le coach cible son secteur offensif. D’ailleurs, le Dauphiné Libéré indique que Denis Bouanga (24 ans) plaît toujours à l’ASSE. Rappelons que les Verts suivent l’ancien joueur de Lorient depuis deux ans. Et Saint-Etienne avait vu juste puisque l’ailier recruté par Nîmes l’été dernier prouve qu’il a largement le niveau Ligue 1. Du coup, le promu ne bradera pas son joueur…