ASSE : Ruffier veut quitter l'ASSE, mais pas à n'importe quel prix...

Gardien de l’AS Saint-Etienne depuis 2011, Stéphane Ruffier est désormais un monument dans le Forez.

Pourtant, la question d’un départ de l’international français (3 sélections) revient régulièrement sur le tapis. Qu’en sera-t-il cet été, alors que les Verts seront à un virage important avec le retrait progressif de Roland Romeyer et la potentielle arrivée d’un investisseur ? Selon les informations de But Football Club, l’ex-gardien de l’AS Monaco pourrait être tenté d’aller voir ailleurs, après avoir dépassé la barre des 300 matchs sous les couleurs de l’ASSE. Néanmoins, Stéphane Ruffier ne partira pas n’importe où et à n’importe quel prix.

Effectivement, le joueur « aspire à rejoindre un club plus ambitieux ». En revanche, il bénéficie d’un contrat juteux à Saint-Etienne puisqu’il a le salaire plus élevé du club (celui-ci expire en 2021). À l’évidence, Stéphane Ruffier ne quittera pas les Verts pour un club où ses émoluments seront moins importants. Par ailleurs, un dernier paramètre pourrait conditionner l’avenir de Ruffier : le départ (ou non) de Fabrice Grange, actuel entraîneur des gardiens de l’ASSE, très proche de Stéphane Ruffier, beaucoup moins de Jean-Louis Gasset… Et si, après le feuilleton Jonathan Bamba, un autre feuilleton plus inattendu occupait l’été des supporters stéphanois ?