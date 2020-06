ASSE : Ruffier gratuit, Saint-Etienne prêt à craquer ?

Dans : ASSE.

Promis à un rôle de remplaçant à l'AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier a encore un an de contrat. Et les dirigeants des Verts s'agacent.

Le dossier Stéphane Ruffier pourrait bien être un gravier dans la chaussure de Claude Puel, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne ayant pris officiellement position concernant la hiérarchie des gardiens de but à Sainté. Pour le coach des Verts, les choses sont claires, et depuis plusieurs mois, Jessy Moulin sera le numéro 1 et Stéphane Ruffier le portier remplaçant de l’ASSE. Sur le papier, c’est un choix étonnant mais respectable. Sauf que du côté de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo on constate que Stéphane Ruffier a encore un an de contrat avec Saint-Etienne et qu’il sera le remplaçant le plus cher du club avec un salaire mensuel de 250.000 euros. Et rien ne semble vouloir décider l’expérimenté gardien de but à partir durant ce mercato, même le départ déjà acté de Fabrice Grange, l’entraîneur des gardiens de but de l’AS Saint-Etienne.

C’est dans ce contexte, et alors que des rumeurs évoquaient déjà une piste en Turquie, refusée par Stéphane Ruffier, que RMC affirme que les dirigeants stéphanois sont désormais prêts à laisser partir leur gardien de but sans aucune indemnité de transfert. Ainsi, ce dernier sera virtuellement libre de s’engager où il le souhaite. Mais cela ne pourrait pas changer grand-chose, Stéphane Ruffier ayant visiblement décidé de ne pas faire le moindre cadeau à ses dirigeants, sa mise à l’écart en début d’année ayant ulcéré le portier stéphanois. Alors, même libre, il se peut que la situation du gardien de 33 ans n’évoluer pas énormément dans les prochaines semaines.