ASSE : Romeyer se révolte, la VAR plombe la saison des Verts !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Remontés. Les Verts sont véritables remontés comme des coucous après la défaite 3-0 concédée à Rennes, dimanche après-midi. Il faut dire que ce jour-là, rien ne leur a souri. Notamment au niveau de l’arbitrage, certaines décisions de la VAR étant véritablement incompréhensibles. Et après Frédéric Paquet, c’est le président du directoire Roland Romeyer qui a haussé le ton. Interviewé par L’Equipe, le dirigeant forézien a expliqué que les Verts ont perdu au moins six points à cause des erreurs de la VAR depuis le début de la saison selon lui. Ainsi, il réclame du changement, urgemment…

« Au départ, tout le monde était d’accord pour adopter cet outil qui allait permettre plus de justice. J’ai été arbitre amateur. Je sais que c’est très difficile de devoir juger en un centième de seconde. Le VAR permet justement de corriger une erreur en temps réel. Mais aujourd’hui je ne suis pas convaincu. On subit des décisions incompréhensibles, inégales et qui engendrent de la frustration. L’outil, c’est bien. Son utilisation, c’est mal. Selon moi, le VAR nous en a déjà fait perdre au moins huit. C’est énorme ! Allez, va pour six ou quatre. Ça reste énorme quand même. Car avec ces points, on pourrait être plus tranquilles au classement. J’en suis malade et cela me met en colère. On ne peut pas continuer comme ça. Tous les week-ends il y a des erreurs. On voit même des rouges retirés après avoir rappelé le joueur sur la pelouse. Il ne faut pas déconner ! Et en plus de la peine, on rajoute une double peine » a expliqué un Roland Romeyer excédé, qui exige une meilleure harmonisation dans l’utilisation de la VAR. A n’en pas douter, un grand bilan sera tiré à l’issue de la saison. En espérant qu’il y ait beaucoup moins de polémiques dès la saison prochaine…