ASSE : Romeyer laisse sa place à St-Etienne !

Dans : ASSE.

Après avoir mis en vente l'AS Saint-Étienne avec son compère Bernard Caïazzo, Roland Romeyer a décidé de laisser sa place de président.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’ont cette fois plus aucun doute, l’heure est venue pour eux de vendre l’AS Saint-Étienne et c’est dans ce sens qu’ils ont diligenté le cabinet KPMG d’étudier les offres de rachat des Verts. Tandis que les dossiers devraient commencer à arriver et être épluchés à partir de cette semaine dans les bureaux parisiens du géant de l’expertise, les choses devraient déjà changer en interne du côté de l’Etrat. Le Progrès annonce en effet que comme cela avait déjà été évoqué, Roland Romeyer va se mettre dès maintenant en retrait. Présent samedi à Geoffroy-Guichard où il a assisté à la défaite de l’équipe de Claude Puel face à Brest, le président du directoire de l’ASSE, âgé de 75 ans, est « fatigué » et il souhaite « prendre du recul indépendamment du processus de vente. »

Selon le quotidien régional, et sans grande surprise, c’est Jean-François Soucasse, arrivé cette saison à l’AS Saint-Étienne comme directeur général des services, qui va devenir le président délégué de l’ASSE. Ancien joueur du TFC, des Verts et de Nîmes, il a notamment été le directeur du centre de formation de Toulouse, avant d’en devenir directeur général en 2008 jusqu’à l’an dernier, prenant même la place d’Olivier Sadran au poste de président délégué lorsque ce dernier a cédé le club. C’est un peu une mission identique que Roland Romeyer a décidé de lui confier à l’AS Saint-Étienne en attendant que le club du Forez se trouve un nouveau propriétaire. Même si les Verts sont en vente, l'opération aura tout de même besoin de quelques mois pour se finaliser et d'ici là il faut tout de même que l'ASSE avance.