ASSE : Ramirez à Saint-Etienne, Puel fait une révélation

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, Saint-Etienne a recruté un attaquant le dernier jour du mercato estival en la personne d’Ignacio Ramirez.

Les supporters de Saint-Etienne n’y croyaient plus, ils ont finalement vu débarquer un attaquant dans le money-time du mercato. En effet, Ignacio Ramirez, attaquant uruguayen de 24 ans, a été prêté par le Liverpool FC Montevideo. Jusqu’à présent, les supporters de l’ASSE pensaient que le prêt de Ramirez ne comportait pas d’option d’achat. Mais dans une interview accordée à France Bleu en cette fin de semaine, Claude Puel a fait savoir que Saint-Etienne disposait bien d’une option prioritaire pour recruter définitivement Ignacio Ramirez à la fin de la saison. Une bonne nouvelle pour le club forézien, qui se cherche un véritable tueur en attaque depuis beaucoup trop longtemps…

L'ASSE avec Ramiez et sans Sow dimanche ?

« C’est un joueur intéressant car c'est un vrai avant-centre axial qui reste dans la surface. C'est un joueur intelligent. Ce n'est pas un grand dribbleur, pas un joueur qui percute. Par contre, c'est un finisseur. Quand il y a le ballon qui traîne, il a le sang froid nécessaire devant le but, avec du relâchement. Nous avons une option d'achat, on sera prioritaire pour lever l'option mais tout dépendra des finances du club » a révélé Claude Puel, qui comptera sur on avant-centre dès dimanche à 13 heures sur la pelouse de Montpellier. Le coach de l’ASSE n’est en revanche pas certain de pouvoir aligner Saïdou Sow, en Guinée lors de la tentative de coup d’Etat a Conakry dimanche. « On a été le premier ou l'un des premiers clubs à se manifester pour essayer de le faire revenir très vite vu la situation un peu délicate qu'il y avait en Guinée. On verra si on pourra l'aligner à Montpellier car il vient d'un pays orange en termes de Covid » a expliqué Claude Puel, qui visera la première victoire stéphanoise de la saison face au MHSC dimanche.