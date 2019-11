ASSE : Puel valide ce départ temporaire au mercato

Dans : ASSE.

Dimanche après-midi, Franck Honorat a fêté sa première titularisation en Ligue 1 sous le maillot de Saint-Etienne. Et l’attaquant de 23 ans a été plutôt performant contre Nantes…

Pourtant, c’est dans une position très inhabituelle pour lui que l’ancien buteur de Clermont-Ferrand a été utilisé par Claude Puel. Effectivement, il occupait le rôle de piston droit au sein de la défense à cinq des Verts. Doté d’une bonne faculté d’adaptation, il a livré une belle copie avec notamment une passe décisive sur l’action du premier but stéphanois, signé Miguel Trauco de la tête. Malgré cette belle performance, un départ est d’actualité pour Franck Honorat, lequel n’avait pas disputé la moindre minute en Ligue 1 avant cette titularisation sur la pelouse de La Beaujoire.

Selon les informations récoltées par le 10 Sport, il y a désormais de grandes chances que Franck Honorat, déjà prêté par l’ASSE à Clermont la saison dernière, soit de nouveau prêté au mercato hivernal. Un club de Ligue 2 jouant la montée en Ligue 1 et un pensionnaire de l’élite auraient d’ores et déjà pris contact avec les dirigeants de l’AS Saint-Etienne pour se renseigner sur les modalités d’un prêt. De toute évidence, Claude Puel apprécie le profil du joueur, bien qu’il le trouve encore trop tendre pour la Ligue 1. On se dirige donc, sauf grosse surprise, vers un prêt de six mois sans option d’achat pour Franck Honorat. Reste à voir qui raflera la mise…