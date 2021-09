ASSE : Puel fait un vœu pour le futur des Verts

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, Saint-Etienne tentera de se relancer à l’occasion d’un déplacement périlleux sur la pelouse de Monaco.

Avant-dernier du championnat après sa défaite contre Bordeaux ce week-end (2-1), Saint-Etienne veut impérativement stopper l’hémorragie ce mercredi en Principauté. Pour y parvenir, les joueurs stéphanois peuvent compter sur un entraîneur toujours mobilisé, comme il l’a fait savoir ce mardi en conférence de presse. Focalisé sur le déplacement de son équipe à Monaco, Claude Puel a par ailleurs fait savoir que cela ne le dérangeait absolument pas d’enchainer les matchs tous les trois jours. Au contraire, l’ex-entraîneur de Lyon et de Leicester a confié qu’il espérait que l’ASSE retrouvera très rapidement ce rythme. Cela signifierait que Saint-Etienne a retrouvé une coupe d’Europe, ce qui est très loin d’être le cas pour le moment…

Puel rêve de revoir l'ASSE en coupe d'Europe

« Quand on est en dette de résultats, joueurs et staff on se réfugie dans le travail, il y a eu une bonne séance ce matin. Tout le monde est focus, ça fait mal de perdre un match et des points. L'essence même du sport c'est de relever la tête, on a de bonnes rencontres à jouer en perspective, on a envie de jouer ces matchs et on a envie de se battre. Ça fait du bien d'enchaîner assez vite, moi ça me manque des matchs tous les trois jours, que mes joueurs connaissent ça c'est très bien pour eux. J'espère que pour l'ASSE on retrouvera le goût de jouer tous les trois jours, ça voudra dire beaucoup de choses. Il ne faut pas se disperser et bien se projeter sur la prochaine rencontre. L'objectif c'est d'aller gagner le prochain match et ne pas penser au match suivant. Chaque match a sa vérité, ils nous a manqué des choses jusque-là, à nous de rectifier » a analysé Claude Puel, focalisé sur le match à Monaco, avec l’espoir qu’une potentielle victoire déclenche enfin une série de bons résultats pour l’ASSE.