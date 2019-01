ASSE : Prendre six buts, surtout contre Dijon, M’Vila a honte

Dans : ASSE, Coupe de France, Coupe, Dijon.

Pas de Coupe d’Europe cette saison, deux derbys perdus face à Lyon, et deux éliminations rapides dans les Coupes. Malgré la bonne tenue de l’équipe de Jean-Louis Gasset en championnat, les supporters des Verts peuvent l’avoir mauvaise en cette fin de semaine. En effet, leur équipe a explosé en vol face à Dijon, concédant une défaite 3-6 qui démontre bien que l’ASSE n’a pas su digérer et se remobiliser après la défaite à la dernière seconde face à l’OL de dimanche dernier. Pour Yann M’Vila, malgré le turn-over mis en place, il n’y avait aucune excuse possible à présenter face aux fans pour cette déconvenue en Coupe de France.

« C'est une faute professionnelle. Ça nous a mis un bon coup au moral. Il n'y a rien à dire, il faut relever la tête et arrêter de péter plus haut que son cul et se remettre au boulot. On ne s'est pas parlé. On sait juste que ce qu'on a fait, c'est grave, c'est scandaleux. Tout le monde en est conscient. Ça n'a rien à voir avec le derby. On a peut-être pris à la légère ce match. Prendre six buts chez nous, contre une telle équipe, c'est honteux. On va regarder le match, voir réellement ce qui s'est passé. Je pense que limite on leur donne les six buts. Comme contre Lyon, on ne peut s'en prendre qu'à nous mêmes. On va arrêter de parler et juste faire le boulot sur le terrain », a livré le milieu de terrain de l’ASSE après la rencontre. Une telle défaite, à domicile et contre une équipe de Dijon qui se préoccupe en effet surtout de son maintien en Ligue 1, Saint-Etienne a de quoi se poser des questions.