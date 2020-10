ASSE : Pierre Ménès accuse dans le dossier Niang

Dans : ASSE.

L’ASSE n’accueillera pas M’Baye Niang en raison de l’attitude de ses agents, trop gourmands. Un hic regrettable qui n’a pas manqué de faire réagir.

M’Baye Niang ne sera pas un joueur de l’AS Saint-Étienne cette saison. Un coup de théâtre surréaliste alors que le Stade Rennais et l’ASSE s’étaient mis d’accord à tous les niveaux. De plus, le buteur sénégalais avait déjà passé sa visite médicale avec succès pour arriver en prêt. Pour justifier cette arrivée avortée, le club du Forez a directement ciblé les agents de M’Baye Niang, qui auraient fait le forcing auprès des dirigeants stéphanois pour récupérer une part financière dans cette opération.

« L’ASSE a décidé de renoncer au recrutement de M’Baye Niang. Un accord avait pourtant été trouvé avec le Stade Rennais et le joueur. Mais l’intervention de plusieurs agents a rendu impossible la finalisation de l’opération », peut-on lire dans le communiqué rédigé par les Verts. La nouvelle est également très mal passée chez Pierre Ménès. Le journaliste du Canal Football Club est allé dans le même sens que l’ASSE. Sur son compte Twitter, il a enfoncé un peu plus les représentants de Niang. « Quand des agents vont contre l’intérêt d’un joueur pour un simple prêt … encore un mal profond du foot français. A Niang de retrouver une place dans la rotation de Rennes. C’est pas gagné », a-t-il pesté. Pour obtenir du temps de jeu, il devra bousculer la hiérarchie et déloger Serhou Guirassy de son piédestal.