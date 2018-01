ASSE : Gasset est cash, Sainté n'est pas flamboyant

Dans : ASSE, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset (entraîneur de l’ASSE après la victoire 2-0 contre Toulouse) : « C'est vrai que ce n'est pas flamboyant, mais on est en progrès. J'ai bien aimé le respect des consignes, mais c'était le match que j'attendais entre deux équipes qui doutaient. L'important était de ne pas prendre de buts sur coups de pied arrêtés. Ensuite, avec notre quatuor offensif plus deux autres attaquants sur le banc, il fallait marquer un ou deux buts pour prendre les trois points. On l'a fait. C'était un match crucial, mais mercredi à Metz, ce sera tout aussi important. Il faut regarder le classement et si l'on réussit un exploit à l'extérieur, on irait vers des eaux plus claires. Cet après-midi, tout le monde a fait son job ».