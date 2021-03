ASSE : Pas de panique, Sainté n'ira pas en L2

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Étienne n'arrive pas à prendre ses distances avec la zone rouge et la déroute face à Monaco peut inquiéter les supporters des Verts.

Ce samedi, l’ASSE pointe à la 16e place de Ligue 1 avec six points d’avance sur le FC Nantes, barragiste, les Canaris ayant un match en moins. Et compte tenu de la série actuelle des Verts, quatre points pris en 5 matchs, il est légitime de s’inquiéter pour la formation de Claude Puel. Aux commentaires de la rencontre face à l’AS Monaco, pour Canal+, Benoît Cheyrou est cependant persuadé que l’AS Saint-Étienne n’aura probablement aucun mal à se maintenir en Ligue 1. Même si l’ASSE a pris un terrible bouillon face à la formation monégasque, l’ancien joueur n’est pas réellement terrorisé concernant l’avenir des Verts.

L'AS Saint-Étienne ne descendra pas en Ligue 2

Benoit Cheyrou voit en effet du positif dans le niveau de l'AS Saint-Étienne, et des raisons de croire à une fin de saison plus tranquille. « Il ne faut pas être inquiet pour Saint-Étienne par rapport à cette rencontre de vendredi soir contre l'AS Monaco. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui auraient résisté au Monaco que l'on a vu à Geoffroy-Guichard. Ça manquait un peu de point de fixation lorsqu'il récupérait le ballon comme l'expliquait Claude Puel après la rencontre. Pouvoir jouer plus haut, Boudebouz, Bouanga ou Khazri ne sont pas fondamentalement des attaquants qui peuvent garder le ballon. Ils peuvent être mis en valeur avec un point de fixation, un joueur qui prend la profondeur. Ils n'étaient pas dans les meilleures dispositions, mais Saint-Étienne pourra, je pense, se maintenir », a confié l'ancien consultant de Téléfoot recruté par Canal+. Le Peuple Vert peut dormir tranquille, ou presque.