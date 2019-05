ASSE : Par ici la retraite, Rocheteau prend exemple sur Gasset

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Malgré une très belle saison, l’AS Saint-Etienne n’aura pas l’occasion de miser sur la stabilité cet été.

En effet, Jean-Louis Gasset va quitter les Verts, lui qui souhaite se reposer et envisage sérieusement de prendre sa retraite. Mais le changement de coach ne sera pas le seul mouvement majeur au sein de la direction sportive de l’ASSE. Et pour cause, RMC Sport affirme que Dominique Rocheteau va également faire ses cartons…

« Dominique Rocheteau va quitter l’AS Saint Etienne. Il veut prendre sa retraite. Gros été en perspective à Saint Étienne » annonce, via son compte Twitter, le journaliste Mohamed Bouhafsi. Reste maintenant à voir quelle sera l’organisation de l’ASSE pour combler ces deux gros départs, qui ne vont pas manquer de faire réagir chez les supporters.