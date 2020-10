ASSE : Opération et saison terminée pour Yvann Maçon !

Dans : ASSE.

Sorti sur blessure lundi soir lors du match France-Slovaquie Espoirs, Yvann Maçon est out pour toute la saison a confirmé l'AS Saint-Etienne.

La mauvaise nouvelle était hélas attendue, mais elle est désormais officielle, Yvann Maçon ne rejouera plus sous le maillot de l’AS Saint-Etienne cette saison. Le défenseur, qui s’est révélé depuis le début du championnat, avait été évacué sur civière lundi soir lors d’une rencontre internationale des Espoirs tricolores et les premiers examens étaient mauvais. « Sorti à la 42e minute du match France-Slovaquie Espoirs comptant pour les qualifications de l'Euro 2020, Yvann Maçon a subi une luxation du genou droit, responsable d'une rupture du ligament croisé antérieur. Il sera opéré ce jeudi par le Docteur Sonnery-Cottet. L'AS Saint-Étienne apporte tout son soutien à son jeune défenseur dont la saison est d'ores et déjà terminée », indique l’ASSE dans un communiqué.