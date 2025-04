ASSE-OL ‍: Le spectateur qui a blessé l'arbitre interpellé

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

C'est un incident qui pourrait coûter cher à l'AS Saint-Etienne, mais le club stéphanois a réussi à identifier le supporter qui a jeté un objet sur l'arbitre assistant en fin de première période, provoquant une interruption de 40 minutes du derby contre l'OL.

Dans un communiqué, l'ASSE a confirmé cette interpellation à la sortie du stade de celui qui avait lancé, à priori une pièce de monnaie, sur l'assistant de François Letexier, et a annoncé qu'une plainte sera déposée. « Faisant suite à l’interruption temporaire de la rencontre de ce soir à Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Étienne a immédiatement mis en place tous les moyens pour permettre d’établir précisément les faits. Cette enquête a permis d’identifier rapidement l’auteur présumé d’un jet de projectile. Sur la base des informations transmises par le club et en collaboration avec les autorités, l’individu a été interpelé à la sortie du stade. Il est désormais en garde à vue. L'AS Saint-Étienne déposera dès demain une plainte à son encontre. Le club agira également avec la plus grande fermeté, en prenant de son côté les sanctions les plus sévères, afin que cet acte isolé ne reste pas impuni. L’AS Saint-Étienne rappelle son engagement total dans la lutte contre toute forme de violence et continuera d’agir résolument avec toutes les parties prenantes pour permettre de prendre les mesures les plus efficaces contre les auteurs de ce type de faits », indique l'AS Saint-Etienne dans un communiqué. C'est ce mercredi que la commission de discipline de la LFP devrait se saisir du dossier, la rencontre entre l'ASSE et l'OL ayant été interrompue près de 40 minutes suite à ce geste d'un spectateur.