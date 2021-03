ASSE : Nordin privé d'Euro, merci Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Sylvain Ripoll a dévoilé lundi la liste des joueurs retenus pour disputer avec la France l'Euro Espoirs dans une semaine. Et nulle trace d'Arnaud Nordin, lequel paie probablement la saison de l'AS Saint-Étienne.

Dans une semaine, l’équipe de France Espoirs disputera l’Euro, qui pour la première fois de son histoire, et crise sanitaire oblige, se jouera en deux parties. La phase de groupes aura lieu du 24 au 31 mars, avant la phase à élimination directe fixée du 31 mai au 6 juin. Les 16 pays qualifiés, dont la France, ont été répartis en quatre groupes de quatre, les deux premiers se qualifiant pour les quarts de finale. Cet Euro Espoirs se disputant en Hongrie et en Slovénie, les clubs n’auront donc aucune hésitation à libérer les joueurs. Et du côté de l’AS Saint-Étienne on s’apprêtait à voir partir Arnaud Nordin, le jeune ailier des Verts étant un habitué des Bleuets version Sylvain Ripoll. Mais le coach des Espoirs tricolores n’a pas retenu l’attaquant stéphanois et forcément cela est une grosse déception pour Arnaud Nordin et pour l’ASSE.

Nordin plombé par Saint-Étienne et ses performances

Mais dans Le Progrès, on fait remarquer que malgré son talent, l’ailier des Verts paie au prix fort la saison sportive de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1. « Après un début de saison canon (3 passes décisives avec les Verts lors des trois premières journées), le natif de Paris n’a pas réussi à maintenir une cadence aussi soutenue au sein d’une équipe de l’ASSE n’ayant pas de bons résultats, n’ajoutant que 3 buts (Bordeaux, Nîmes, Rennes) et une autre passe décisive (Lorient) en 26 journées de Ligue 1. Capable de fulgurance, Arnaud Nordin doit encore gagner en régularité – même s’il a beaucoup progressé – et paie aussi une concurrence féroce », fait remarquer Romain Colange. Il est vrai qu’avec Amine Gouiri, Odsonne Edouard et Randal Kolo Muani, Sylvain Ripoll avait le choix. Et le coach des Espoirs français n’a finalement pas retenu Arnaud Nordin.