ASSE : Nerveux, soucieux... Saint-Etienne fait peur balance Herbin

Dans : ASSE, Ligue 1.

Vendredi soir, Saint-Etienne a confirmé ses difficultés actuelles en concédant le match nul à domicile face à Strasbourg (2-2).

Cette rencontre a mis en évidence les problèmes de l’équipe désormais dirigée par Julien Sablé et Jean-Louis Gasset. Selon Robert Herbin, il manque beaucoup d’éléments pour que cette équipe de l’ASSE puisse redresser la barre : cohésion, confiance… Bref, un bon « lavage de cerveau » est nécessaire.

« Honnêtement, je n’ai pas vu de progrès. L’absence de cohésion dans cette équipe m’interpelle. Je trouve cette équipe soucieuse, nerveuse. Il faudrait peut-être lui faire un lavage de cerveau. Elle n’inspire pas confiance pour l’instant. Elle commet beaucoup d’erreurs. La faute de Florentin Pogba qui amène le penalty pour Strasbourg est inadmissible. Je me suis dit « mais qu’est-ce qu’il va faire là ? ». Il est clairement fautif. L’arbitre a sauté sur l’occasion, ce qui me semble juste. Il faut que Bamba modifie son jeu. Il est trop personnel. Il aime trop le ballon. Le football se joue avec un ballon, c’est vrai, mais il faut le donner aux autres. De plus, les absences de Cabella et Hamouma pèsent lourd » a lancé l’ancienne légende l’ASSE. Vers un réveil dès mercredi à Bordeaux ? Il faudra sans doute montrer autre chose pour décrocher une victoire en Aquitaine…