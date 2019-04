ASSE : Moukoudi chez les Verts, c'est fait à 100%

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 2.

Depuis plusieurs semaines on évoque l'intérêt de l'AS Saint-Etienne pour Harold Moukoudi, le solide défenseur central du Havre (L2). Mais selon Le Progrès, le dossier est désormais ficelé, et les dirigeants de l'ASSE devraient rapidement officialiser l'accord signé avec le joueur de 21 ans qui présente l'avantage, outre ses qualités défensives, d'être libre, ce qui financièrement est forcément un sacré plus pour les Verts.

Harold Moukoudi sera le deuxième joueur de Ligue 2 à rejoindre l'AS Saint-Etienne au prochain mercato, puisque l'actuel quatrième de Ligue 1 a officialisé la semaine passée la signature de Nelson Alpha Sissoko, qui évolue actuellement à Clermont-Ferrand, et qui lui aussi arrive libre à la fin de cette saison. Un double pari pour l'ASSE, qui espère que ces deux renforts venus de l'échelon inférieur sauront se mettre au diapason de la Ligue 1, mais du côté de la cellule recrutement des Verts on y croit vraiment très fort.