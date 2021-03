ASSE : Mercredi, le jour du scoop pour le rachat des Verts ?

Dans : ASSE.

Tandis que l'AS Saint-Etienne pourrait changer de propriétaire dans les mois qui viennent, un duo de repreneurs sort du bois et va s'exprimer ce mercredi.

L’éventuelle vente de l’AS Saint-Etienne par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo suscite bien des interrogations au sein de la grande famille des supporters des Verts. Mais au moment où le duo à la tête de l’ASSE envisage très sérieusement de passer la main, un autre duo fait un retour fracassant dans l’actualité stéphanoise. En effet, Le Progrès annonce que Laurent Roussey, ancien joueur et entraîneur de Saint-Etienne, et Jacques Pauly, un homme d’affaires, ont prévu une conférence de presse ce mercredi dans un hôtel de la capitale du Forez. Le duo a déjà tenté dans le passé de racheter l’AS Saint-Etienne, c’était en 2009 puis en 2018, mais cela avait tourné à la tragi-comédie, la personnalité de Jacques Pauly étant assez complexe à saisir.

400ME envolés dans la nature, dommage pour l'ASSE

On ne sait pas si Laurent Roussey et Jacques Pauly ont encore une offre financière à faire à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, mais on se souvient que dans le passe le patron de Speakers Academy, natif du Gers, avait affirmé avoir déposé 400ME de garanties bancaires dans une agence locale du Crédit Agricole pour racheter l'ASSE, avant de constater que ces garanties avaient tout simplement disparu. Tout cela avec un discours assez nébuleux sur « ceux qui se battent pour le bien contre le mal » ou bien encore la « fusion du contraire », les journalistes présents il y a trois ans lors de ce rendez-vous ayant eu du mal à tout comprendre. Désormais, tout le monde est clairement impatient de savoir ce que les deux hommes auront à annoncer dans cette fameuse conférence de presse, même s'il semble un peu illusoire pour l'AS Saint-Etienne d'en attendre beaucoup.