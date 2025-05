ASSE ‍: Menace en l’air, la DNCG est impuissante

Dans : ASSE.

Inquiète pour les clubs français, la DNCG n’écarte pas l’hypothèse d’une voire plusieurs rétrogradations administratives. De telles sanctions pourraient faire le bonheur de l’AS Saint-Etienne, à condition que la menace soit réelle.

C’est cette semaine que débutent les audiences devant la DNCG. Et si l’on en croit Jean-Marc Mickeler, certains clubs de Ligue 1 ont de quoi s’inquiéter. Le président du gendarme financier a évoqué une situation grave pour le football français. A tel point que l’organisme n’exclut pas « qu’il y ait cette saison une ou plusieurs rétrogradations administratives ». Dans ce cas, l’AS Saint-Etienne pourrait être repêchée après sa descente sportive. Mais le sauvetage des Verts paraît improbable pour Olivier Markarian qui souligne la responsabilité de la Ligue de Football Professionnel.

« Je suis certain que la DNCG ne prononcera pas de descentes administratives, a prévenu l’ancien dirigeant des Verts sur la chaîne YouTube Carton Rouge TV. Je n'y crois pas. Je peux me tromper. Ça serait tout simplement se désavouer elle-même. La DNCG appartient à la Ligue. La DNCG est pilotée par la Ligue. La DNCG ne peut pas prononcer de rétrogradation administrative pour défaut de droits télés quand c'est sa maison mère qui est elle-même la cause du déficit économique des clubs. Si les clubs manquent d'argent aujourd'hui, c'est que les droits télés sont faméliques. Quand je dis faméliques, je pèse mes mots. »

La LFP jugée responsable

« Il y a encore quelques années, et j'étais au board de l'ASSE, on a eu des droits télés sur certaines saisons de Ligue 1 qui ont dépassé les 25 millions d'euros à l'AS Saint-Etienne. Cette année, c'est 5 millions d'euros les droits télés de l'ASSE ! Les 20 millions d’euros qui manquent ne manquent pas qu'à l'ASSE. Ils manquent à tous les clubs. Quand vous êtes border et que votre modèle repose sur les droits télés, on ne peut pas vous reprocher d'être extrêmement déficitaire, puisque la Ligue, la première, ne vous verse plus d'argent. Ce serait quand même un sacré paradoxe », a écarté Olivier Markarian malgré le mince espoir offert aux Stéphanois.