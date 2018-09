ASSE : Mbappé ou pas, Khazri s'en fout carrément

Dans : ASSE, Ligue 1, PSG.

Après la trêve internationale, l'AS Saint-Etienne sera la cinquième équipe à défier le Paris Saint-Germain en Ligue 1 cette saison, et les Verts espèrent bien être les premiers à prendre un ou des points à l'ogre parisien. Pour le déplacement au Parc des Princes, l'ASSE aura l'avantage de savoir que Kylian Mbappé sera suspendu, suite à son carton rouge samedi dernier à Nîmes. Mais, s'exprimant dans Le Progrès, Wahbi Khazri estime que l'absence du champion du Monde ne change pas vraiment la donne.

Et l'attaquant international tunisien d'expliquer pourquoi il ne voit pas la suspension de Kylian Mbappé comme un sérieux avantage pour l'AS Saint-Etienne face au PSG. « Remplacer Mbappé par Di Maria, à ce niveau, c’est tous les mêmes. On s’en fout un peu si Mbappé est là ou pas. On se regardera nous-mêmes, c’est déjà pas mal », fait remarquer Wahbi Khazri, qui sait bien que du côté du Paris Saint-Germain le danger peut venir de partout. Avec un trio offensif composé d'Angel Di Maria, Edinson Cavani et Neymar il y aura déjà fort à faire pour Stéphane Ruffier et ses coéquipiers. Difficile de lui tort.