ASSE : M'Vila glace l'ambiance à l'approche du mercato

Utilisé à 30 reprises par Jean-Louis Gasset depuis le début de la saison, Yann M’Vila est indiscutablement l’un des hommes forts de l’AS Saint-Etienne. Précieux au milieu de terrain, l’international français de 28 ans fait les beaux jours des Verts depuis un an et demi. Et forcément, la question de son avenir va se poser lors du prochain mercato, au vu de ses bonnes performances. D’autant que sur Canal Plus, l’ancien Rennais n’a pas fermé la porte à un départ…

« Tout se passe bien pour le moment. Je suis au top de ma forme. Après, dire si je vais me stabiliser ou pas, je ne pourrai pas le dire maintenant. A la base, je ne devais rester que six mois, quand j’avais eu le coach Gasset. Là, ça fait un an et demi que je suis là-bas. Je me plais bien, tout se passe bien. Mais on verra. Si je rêve de jouer la Ligue des Champions ? Oui. Je ne l’ai jamais jouée » a prévenu Yann M’Vila, qui ne refusera sans doute pas une belle offre d’un club disputant la Ligue des Champions cet été. Reste à savoir ce que Saint-Etienne réclamera pour son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2022.