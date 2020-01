ASSE : M'Vila alcoolisé au volant, la sale rumeur du jour

Dans : ASSE.

Ce dimanche après-midi, c’est sans l’un de ses tauliers, à savoir Yann M’Vila, que l’AS Saint-Etienne accueille le FC Nantes à Geoffroy-Guichard.

Et pour cause, l’international français est toujours un peu juste physiquement selon le staff stéphanois pour tenir sa place. Mais ce dimanche, c’est surtout raison d’un accident de voiture que Yann M’Vila se retrouve au cœur de l’actualité. Généralement bien informé sur l’ASSE, le journaliste Manu Lonjon s’est exprimé à ce sujet, mettant par ailleurs les points sur les i. « Yann M’Vila a eu un accident de voiture. Il sortait de l’entraînement et allait faire une IRM. Cet accrochage l’a un peu choqué. Toutes les rumeurs sur un supposé état alcoolisé (ou même drogué !!!) sont aussi ridicules que malsaines » a indiqué le journaliste d’Eurosport.

Un coup de gueule qui ne manquera pas de faire réagir. Durant plusieurs jours, le staff de l’AS Saint-Etienne a espéré pouvoir compter sur son milieu de terrain pour la réception de Nantes mais cet accident de voiture a visiblement mis fin au débat et au suspense. Reste maintenant à voir qui si cette absence sera préjudiciable pour les hommes de Claude Puel face à ceux de Christian Gourcuff à l’occasion du match de la 20e journée de Ligue 1 entre l’ASSE et le FC Nantes.