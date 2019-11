ASSE : Les Verts sont troisièmes, Puel s'en contrefiche

Dans : ASSE.

Claude Puel, entraîneur de l’ASSE, après la victoire à Nantes (3-2) : « Faire tourner est une nécessité. La répétition des matchs pompe énormément d'énergie. L’Europa League propose de longs voyages, c’est une compétition très fatigante. Ce groupe a un super état d'esprit. C'est la victoire de la solidarité. La dynamique est là, tout tourne bien. On a senti une force collective extraordinaire. Ma réussite ? L'état d'esprit et le travail. On est en progrès même s’il y a encore beaucoup de travail à effectuer. On doit s’arracher lors de chaque match. Mais cette réussite, on sait la provoquer. La 3e place ? Je ne me préoccupe pas du classement. Mon unique objectif est de voir cette équipe s’améliorer. En jouant tous les trois jours, c’est très dur d'effectuer des séances d’entraînement complètes sur le plan tactique. Mais autour de ce groupe, le climat est très bon. L’essentiel pour moi, c’est la constance dans les résultats. Il faut apprécier chaque instant, mais les comptes seront faits à la fin. Maintenant, on va bien récupérer ».