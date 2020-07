ASSE : Les Verts achètent 900 places, l'explication est XXL

Dans : ASSE.

Les supporters de l'ASSE ne viendront pas pour la finale de la Coupe de France vendredi face au PSG. Le club a quand même acheté 900 places pour leur faire plaisir.

Le comptable de l’AS Saint-Etienne a adressé cette semaine un bon de commande de 900 places pour la finale de la Coupe de France à la Fédération Française de Football, signant en même temps un chèque de 13.500 euros pour payer ces tickets. Et dès qu’il recevra ses places, il pourra délicatement mettre les 900 tickets dans le broyeur. En effet, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’ont pas acheté les places qui étaient réservées à l’ASSE pour les vendre ou les offrir, mais juste pour répondre à une exigence des associations de supporters des Verts. En effet, ces associations ont décidé de ne pas se rendre au Stade de France vendredi soir pour la finale face au PSG, mais elles ont tout de même fait savoir aux dirigeants stéphanois que la FFF ne devait pas essayer de les vendre.

La direction de l’AS Saint-Etienne a donc contacté les services de Noël Le Graët, mais du côté de la Fédération Française de Football on s’est montré intraitable. Si Sainté ne veut pas que ses 900 places soient commercialisées au grand public, alors le club du Forez doit les acheter. Et, selon L'Equipe, c’est ce que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont accepté de faire, payant donc 13.500 euros pour des places qui ne serviront à rien, sauf à faire plaisir aux associations de supporters. Même si cette intention de l'ASSE est louable, on peut tout de même se demander si cet argent ne pouvait pas être utilisé de manière plus utile, la FFF étant également concernée par cette histoire aussi.