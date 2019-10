ASSE : Les GPS ont parlé, les Verts mouillent le maillot !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Du côté de l'AS Saint-Etienne, les joueurs ont physiquement haussé le ton et cela est désormais prouvé.

Depuis qu’il a pris les commandes de l’AS Saint-Etienne, c’était quelques jours avant la victoire dans le derby face à Lyon, Claude Puel dit et répète qu’il veut un engament total de ses joueurs, l’entraîneur des Verts n’hésitant pas à fustiger ceux qui physiquement ne font pas le travail. Et avant la réception d’Amiens, ce dimanche à Geoffroy-Guichard, Claude Puel est revenu sur ce sujet en indiquant que grâce aux nouvelles technologies, il avait constaté que ses joueurs étaient montés d’un cran. Et pour le technicien de l’ASSE c’est forcément une très bonne chose.

Claude Puel a donné des détails qui confirment que son message est bien passé auprès de so effectif. « Dans l’intensité et dans l’engagement, la rencontre contre Oleksandria représente le meilleur match en termes de données physiques. Debuchy, depuis qu’il est à Saint-Étienne, a réalisé jeudi soir sa 3e meilleure performance physique. D’autres joueurs ont parcouru 12 kilomètres. Pour sa rentrée, après huit mois d’inactivité, Gabriel Silva a également été énorme. On se rend compte que les joueurs sont bien présents au niveau de l’investissement et ça, c’est intéressant. C’est la base », rappelle l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, lequel sera sans pitié avec les joueurs qui tenteront de se cacher en matière d’engagement. Ceux qui voudront se planquer auront bien du mal à tromper Claude Puel.