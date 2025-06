ASSE ‍: Le putsch d'Horneland, il prend les pleins pouvoirs

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne prépare sa remontée en Ligue 1. Après une saison difficile, les Verts sont très actifs sur le mercato. Un marché estival où le poids de l'entraîneur Eirik Horneland grossit de jour en jour.

L’AS Saint-Etienne s’est fixée un objectif simple, remonter le plus vite possible dans l’élite du football français. À sa tête, le club du Forez a conservé Eirik Horneland. Arrivé cet hiver en provenance du SK Brann, le technicien norvégien n’a pas pu empêcher la descente en Ligue 2. Les Verts conservent tout de même leur confiance dans l’homme de 50 ans. Très actif sur ce mercato estival, le club du Forez laisse de plus en plus de place à son technicien qui participe pleinement à la constitution d’un groupe compétitif.

Horneland poursuit son mercato

🚨De retour à l’Étrat pour la reprise de l’entraînement, Eirik Horneland 🇳🇴 aurait annoncé que le club travaillerait sur un retour de Pierre Ekwah 🇫🇷



➡️Il a également annoncé vouloir prolonger Léo Pétrot 🇫🇷 et aimerait voir rester Lucas Stassin 🇧🇪 sous contrat avec… pic.twitter.com/jxgBFgltzs — Transfert Radar (@TransfertRadar) June 19, 2025

Ce dimanche, le média Peuple Vert explique que Horneland prend les choses en mains sur le mercato stéphanois. Le Norvégien a pu conserver Maxime Bernauer et Irvin Cardona. Mais le technicien stéphanois s’est également exprimé sur d’autres cas comme celui de Lucas Stassin. L'entraîneur compte sur l’attaquant belge l’an prochain en Ligue 2. « Le club a dépensé beaucoup d’argent pour l’avoir. Il a pratiqué un excellent football lors des six derniers mois. Nous n’avons pas besoin de le convaincre de rester, il est sous contrat, cela dépend de nous, pas de lui », explique-t-il.

Horneland souhaite également lever l’option d’achat de Pierre Ekwah prêté par Sunderland cette saison. « Nous essayons de voir si c’est également possible de lever l’option d’achat pour Pierre Ekwah, » détaille-t-il. Une ultra-activité également dans le sens des départs. Ivan Maçon pourrait quitter le Forez comme l’indique l’ancien technicien du SK Brann. « On verra s’il est dans le projet. Certains joueurs iront chercher un nouveau projet,» précise-t-il dans des propos rapportés par le Progrès. Eirik Horneland veut réellement implanter sa patte du côté de Saint-Etienne. Reste à savoir si cela paiera en Ligue 2.