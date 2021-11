ASSE : Le PSG au bon moment, les Verts sont confiants

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Après deux victoires consécutives, l’AS Saint-Etienne aborde la venue du Paris Saint-Germain dimanche avec confiance. Le contexte idéal pour défier des Parisiens sans doute touchés moralement après leur défaite contre Manchester City (2-1) en Ligue des Champions.

A l’approche du match de Ligue 1 entre l’AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain dimanche, la confiance n’est pas forcément dans le camp attendu. On ne peut pas dire que les Parisiens aient préparé cette rencontre de la meilleure des manières après leur défaite contre Manchester City en Ligue des Champions. Peut-être une bonne nouvelle pour le club stéphanois. En tout cas, la sérénité affichée par Miguel Trauco en conférence de presse ne vient pas du PSG. Mais plutôt des deux victoires consécutives enregistrées ces dernières semaines.

« Nos deux victoires d'affilée sont très importantes. L'état d'esprit de l'équipe est forcément au top. Comme la confiance, s’est réjoui le latéral gauche. On peut bien travailler durant la semaine. Les jeunes au sein de l'équipe font beaucoup de bien. L'essentiel, c'est de jouer très intelligemment car ce genre de match se joue sur des détails. Il nous faudra donc être très concentrés et se focaliser sur notre jeu. Comme les Parisiens peuvent être intimidants, penser d'abord à nous est la meilleure solution. C'est le meilleur moment pour affronter le PSG. On a repris confiance en nous et la semaine a été très joyeuse et positive à l'entraînement. »

« Ne pas jouer petit bras »

De son côté, l'entraîneur Claude Puel reste prudent, même s’il estime que le match ne dépendra pas forcément des Parisiens. « Même s'il y a un gros écart sur le papier entre les deux équipes, j'ai la prétention de penser qu'il dépendra avant tout de nous, a considéré le technicien. Cela a toujours été mon leitmotiv. Il ne faut pas jouer petit bras, tout simplement. Chaque match est différent. Cela dépendra de la composition d'équipes et de ce que le PSG va proposer. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les équipes jouent pour faire un résultat contre le PSG, qui doit s'employer. Mais avec souvent le même résultat à la fin. Les Parisiens sont toujours là, en faisant preuve de caractère pour aller chercher le résultat. C'est un bon challenge. » D’autant que l’ASSE n’a pas grand-chose à perdre sur cette rencontre.