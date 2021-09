ASSE : Le prince du Cambodge en contact avec l'OL !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Candidat officiel au rachat de Saint-Etienne, le prince cambodgien Norodom Ravichak est également en contacts avancés avec… l’OL.

Voilà une information qui ne manquera pas de surprendre les supporters de Saint-Etienne et ceux de l’Olympique Lyonnais. En contact avec la direction stéphanoise pour un éventuel rachat du club forézien, le prince cambodgien Norodom Ravichak est également en ligne direct avec les dirigeants de l’Olympique Lyonnais. En effet, Le Progrès affirme dans son édition du jour que des discussions sont menées depuis près d’un an entre le prince du Cambodge et Jean-Michel Aulas dans le cadre d’un partenariat avec la prestigieuse académie lyonnaise. La direction rhodanienne était d’ailleurs ressortie confiante des discussions avec Norodom Ravichak.

Un projet de développement au Cambodge avec l'OL ?

« Formidable échange avec les princes Norodom qui inspirent une connaissance exemplaire du football, des règles de comportement éthiques et une volonté hors du commun de promouvoir le football » avait indiqué la direction de l’Olympique Lyonnais. Il se murmure par ailleurs que les discussions sont toujours en cours entre l’OL et Norodom Ravichak dans le cadre d’un projet de développement au Cambodge. Des révélations relativement embarrassantes pour celui qui aspire à devenir le patron de l’AS Saint-Etienne, rival n°1 de l’OL, dans les prochaines semaines.

Pour rappel, Norodom Ravichak avait officiellement annoncé son intérêt pour le rachat de l’ASSE la semaine dernière sur l’antenne de la radio RFI. « Il est exact que je me suis porté officiellement candidat à la reprise de l’AS Saint-Etienne. C’est un club qui m’est très cher. J’ai toujours eu une affection particulière pour l’ASSE qui occupe une place à part parmi les très grands clubs de l’hexagone » a notamment expliqué le prince cambodgien. Reste maintenant à voir si son dossier, qui n’est pas encore très chaud pour le moment, sera retenue pour la vente de l’ASSE. Malgré ses discussions régulières avec l’OL…