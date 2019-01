ASSE : Le miracle du 100e derby gagné à Lyon, Perrin en rêve encore !

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Les victoires de l'AS Saint-Etienne dans le derby ont été rares ces dernières années, et si l'on se souvient d'un affrontement récent entre l'ASSE et l'OL c'est surtout le 0-5 de la saison passée qui revient en mémoire. Mais, les supporters des Verts n'oublient pas que lors du fameux 100e derby de l'histoire, en septembre 2010, l'AS Saint-Etienne, coaché par Christophe Galtier, avait permis à la formation du Forez de s'imposer à Gerland. Un succès dont Loïc Perrin considère qu'il est le plus fou de l'ASSE.

Car le capitaine emblématique des Verts admet que cela a été le hold-up parfait. « Le centième... Un match extraordinaire, qu'on n'aurait jamais dû gagner. Et à Gerland. L'arbitre siffle une faute sur moi, alors qu'il n'y a pas grand-chose, et Dimitri Payet transforme le coup franc à un quart d'heure de la fin. Un miracle. C'est comme si toute la malchance accumulée lors des précédents derbys avait soudain tourné en notre faveur. À notre retour, il y avait des centaines de mecs devant les grilles de l'Étrat. Cette victoire nous a libérés. Il fallait la savourer et la fêter. C'est inhérent aux grandes équipes. Même après un quatrième but, les Parisiens sont heureux d'avoir marqué. Et puis, Saint-Étienne n'est pas Barcelone. On ne gagne pas tout le temps », a confié, dans L'Equipe, Loïc Perrin, qui sait que ce dimanche soir une victoire des Verts face à Lyon fera tout autant plaisir aux supporters stéphanois que celle du 100e derby.