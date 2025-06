ASSE ‍: Le mercato totalement chamboulé par cette arrivée

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

Le club de l'AS Saint-Etienne reste très actif sur ce marché estival. Le projet Kilmer va vivre sa deuxième saison. Les dirigeants stéphanois continuent de remanier l’effectif, mais pas seulement. Un nouveau membre va débarquer dans l'organigramme sportif pour épauler Loïc Perrin.

Le projet Kilmer Sports Ventures se met doucement en place dans le Forez. Après avoir pris les rênes du club l’an passé, les nouveaux dirigeants stéphanois se sont fait surprendre par la Ligue 1. Sportivement le club a souffert notamment sur le plan défensif. Résultat, une descente en Ligue 2, un an après l’avoir quittée. Cet été, Saint-Etienne met les petits plats dans les grands et poursuit son mercato à grande échelle. Des arrivées ont déjà été bouclées et l’ASSE vise une remontée rapide dans l’élite du football français. Les cas de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin préoccupent toujours le board du club du Forez. Ce mardi, le média Ouest France annonce que l’organigramme va bouger au club. Alexandre Lousberg (27 ans) va arriver pour épauler Loïc Perrin à la direction sportive. Il était précédemment en Belgique.

L’AS Saint-Etienne pioche au Standard de Liège

🚨🚨 ACCORD verbal entre Saint-Etienne et le Maccabi Haïfa pour le TRANSFERT de Pierre Cornud ! 👋💚🤍



Le Français va signer TROIS ANS avec le club israélien 🖊️.



(@Santi_J_FM) pic.twitter.com/HmTBxPOrOE — Actu Ligue 2 (@L2Actu_) June 24, 2025

Alexandre Lousberg arrive en provenance du Standard de Liège. La rumeur avait pris de l’épaisseur ces derniers jours. Ce mardi, l’homme de 27 ans a démissionné de son poste de coordinateur de la cellule scouting du Standard de Liège en Belgique selon La DH Les Sports+. Ouest France précise que le Liégeois possède un profil qui répond parfaitement aux attentes des dirigeants de Kilmer. L’AS Saint-Etienne poursuit donc sa révolution avec un objectif précis, retrouver la Ligue 1 le plus vite possible. Le quotidien régional précise qu’Alexandre Lousberg prendra ses fonctions du côté de l’ASSE le 1er juillet prochain. Il s’occupera de « toutes les opérations transferts entrants au club. » Ce qui promet un mercato agité pour le club pensionnaire de Ligue 2.