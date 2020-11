ASSE : Le manager Puel peut-il virer le coach Puel ?

Dans : ASSE.

La septième défaite consécutive de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1, c'était samedi à Brest, fait des dégâts et Claude Puel est la cible des critiques.

L’ASSE avait réussi son début de saison, mais depuis leur victoire à Marseille, les Verts sont en chute libre. Ce lundi, après le naufrage à Brest, l’équipe de Claude Puel pointe à la 16e place de Ligue 1 et la perspective de recevoir Lille dimanche prochain à Geoffroy-Guichard ne doit pas rassurer les supporters stéphanois. Au moment où l’AS Saint-Etienne glisse vers le fond du classement, l’entraîneur des Verts n’échappe pas aux missiles. Dans les colonnes du Progrès, dans son style inimitable, Patrick Guillou, ancien joueur de l’AS Saint-Etienne et désormais consultant de BeinSports, se demande comment Claude Puel va pouvoir se sortir de cette situation critique pour l’ASSE et il balance des tacles à gogo.

« Quand le Manager Général (MG) va-t-il convoquer son entraîneur pour lui demander des comptes ? Le MG va-t-il demander à son directeur général sa future marche de manœuvre ? Le MG va-t-il demander à son responsable du recrutement quelles sont les pistes sérieuses pour le mercato hivernal ? Le MG va-t-il analyser les buts concédés avec son adjoint historique et son entraîneur des gardiens ? Les coachs d’hier sont-ils encore les coachs d’aujourd’hui ? Notre coach ne veut pas d’une équipe de bourrins pour gagner des matches. Quand il y a bourrin, il y a pour l’autre. Un chantier de bourriques pour prendre un point suffirait à notre bonheur actuellement », ironise, avec talent, Patric Guillou qui pointe en douce l’ensemble des soucis actuels de l’AS Saint-Etienne. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo étant totalement silencieux depuis des mois, on ne sait pas réellement ce que les deux dirigeants stéphanois pensent de la situation actuelle des Verts.