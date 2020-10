ASSE : Le diagnostic se confirme pour Yvann Maçon

Dans : ASSE.

Lundi soir, Yvann Maçon s’est gravement blessé au genou à l’occasion du match entre l’Equipe de France espoirs et la Slovaquie.

Dès le coup de sifflet final, une grave blessure était crainte par le staff médical des Bleuets pour le latéral gauche de l’AS Saint-Etienne. Ce mardi en début de soirée, le diagnostic est confirmé puisque selon les informations obtenues par Loïc Tanzi, Yvann Maçon souffre bel et bien d’une rupture des ligaments croisés. Lundi soir, Canal Plus indiquait même à l’antenne que le genou du défenseur des Verts avait été déboité et remis en place sur la pelouse par le staff médical de l’Equipe de France. Il s’agit d’un véritable coup dur pour Claude Puel, qui devra se passer des services de son jeune défenseur pour six à sept mois.