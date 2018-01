ASSE : Le coach, les joueurs, Yann M’Vila explique avoir un avantage

Dans : ASSE, Ligue 1.

Arrivé cette semaine à Saint-Etienne, Yann M’Vila a enfin eu le feu vert pour signer à l’ASSE, après des soucis administratifs qui ont mis du temps à se régler. Cette arrivée n’est clairement pas de refus pour la formation du Forez, qui a besoin de sang neuf et de joueurs de bon niveau pour retrouver des performances et des résultats dignes de son rang. Même s’il risque d’être à court de forme dans les premiers jours, le milieu de terrain avoue qu’il connaît déjà pratiquement la maison, lui qui possède une belle expérience de 150 matchs disputés en France avec Rennes, mais aussi une vingtaine de sélection sous la coupe de Laurent Blanc et… Jean-Louis Gasset. Et cette arrivée dans le Chaudron lui permet aussi de renouer avec quelques anciennes connaissances rennaises. Autant dire que Yann M’Vila sera dans ses petits souliers à Sainté.

« Je suis très heureux de revenir en France et en Ligue 1 avec un coach, Jean-Louis Gasset, que je connais particulièrement bien. J’espère réussir de belles choses avec l’ASSE. Mes objectifs sont simplement de jouer le maximum de matches, de faire de bonnes prestations et d'aider l'équipe et réaliser une belle deuxième partie de saison. J’arrive dans un vestiaire que je connais déjà un peu et que j’espère découvrir encore davantage. J'ai joué avec Vincent (Pajot), Kévin (Théophile-Catherine), mais aussi Cheikh (M’Bengue) et Rémy (Cabella) en Espoirs. J’ai déjà eu l'occasion d'apprécier les supporters de Geoffroy-Guichard quand j'étais adversaire. Maintenant, je suis un des leurs », a confié la première recrue de l’hiver des Verts.