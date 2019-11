ASSE : Le Club Med, c'est terminé à Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Depuis son arrivée sur le banc de Saint-Etienne, Claude Puel fait l’unanimité. Aussi bien auprès des supporters qu’auprès de ses joueurs…

Assurément, l’ancien manager de Leicester est l’homme qu’il fallait aux Verts pour se relancer. Invaincu depuis la venue de Claude Puel, Saint-Etienne affiche un visage plus séduisant et plus solide. Et tout cela grâce à un travail acharné à l’entraînement, comme Ryad Boudebouz peut en témoigner. Interrogé par But Football Club, l’international algérien a indiqué que Claude Puel était un entraîneur très exigeant, et avec qui il ne valait mieux pas se la couler douce. Les supporters apprécieront.

« Claude Puel est sérieux, travailleur, il nous fait passer ce message : il faut continuer de travailler tous les jours, il y a toujours des choses à améliorer. Avec ce genre de coach, on progresse. Parfois t’as des coaches sans scrupules qui te défoncent un joueur et c’est difficile. Claude Puel n’est pas comme ça. Franchement il m’impressionne. Je ne le connaissais pas mais j’avais entendu des choses positives sur lui. Il aime le beau football. C’est vrai qu’il y a beaucoup d’exigences techniquement et tactiquement. On a beaucoup travaillé depuis son arrivée. C’est là où on a fait le plus d’efforts, le plus de progrès. Claude Puel est dur mais dans le bon sens, il ne va jamais pourrir un joueur, il va toujours essayer de le faire progresser et de l’emmener là où il veut qu’il aille » a indiqué Ryad Boudebouz, titulaire quasiment indiscutable depuis la venue de Claude Puel dans le Forez.