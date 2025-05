ASSE ‍: Le Chaudron bouillant, il vient mettre la clim

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

A la lutte pour le maintien en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a tout intérêt à bien négocier la venue de l’AS Monaco samedi. Les Verts comptent sur la ferveur de Geoffroy-Guichard, une atmosphère que le Monégasque Mika Biereth espère plomber.

Contrairement à leurs idoles sur le terrain, les supporters de l’AS Saint-Etienne ont toujours répondu présent cette saison. Les Verts ont pu s’appuyer sur un public passionné dans les moments difficiles, et notamment lors du derby remporté face à l’Olympique Lyonnais (2-1) le 20 avril dernier. Une réelle fierté pour le Stéphanois Maxime Bernauer qui connaissait déjà la réputation de Geoffroy-Guichard avant de débarquer cet hiver.

💬 "On a montré qu’on était capables de le faire, mais maintenant, il faut le faire avec constance !"



Maxime Bernauer était devant la presse avant #ASSEASM (ce samedi, 21h05) ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 1, 2025

« Surpris, non. Quand on suit le foot, on sait que Saint-Etienne, c'est ce qui représente le plus l'ASSE, ce sont ses supporters et les ambiances qu'il peut y avoir au stade, a commenté le défenseur central. C'est une grosse force pour le club, pour nous les joueurs. C'est assez unique. Il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui peuvent se vanter d'avoir ça avec eux. C'est exceptionnel. Il faut que nous, on s'en serve jusqu'au bout pour que ça nous donne de la force. Et comme contre Lyon, on se rend compte qu'avec un douzième homme derrière nous, on peut faire des gros matchs. On est capable de faire des gros résultats, même contre des prétendants qui jouent l'Europe. »

L'excitation de Biereth

Maxime Bernauer pense évidemment à l’AS Monaco, le prochain adversaire des Verts qui alignera probablement un Mika Biereth impatient de découvrir cette ambiance stéphanoise. « J’ai entendu parler de cela de la part des joueurs et du staff qui m’ont dit qu’il régnait quelque chose de spécial dans ce stade. C’est d’autant plus excitant d’aborder un match comme ça dans une telle ambiance. Les gens disent que la pression est sur nous, et c’est le cas, mais c’est aussi quelque chose de très excitant à vrai dire ! Si nous jouons bien, nous pouvons atteindre notre objectif, et c’est ce que nous allons tenter de faire », a annoncé l’attaquant monégasque, prêt à climatiser le Chaudron.