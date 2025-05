ASSE ‍: Larqué repris de volée, il se plante sur Tanenbaum

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

Proche de l’ancien président des Verts Roland Romeyer, Jean-Michel Larqué a violemment taclé Larry Tanenbaum, le nouveau propriétaire de l’AS Saint-Etienne. Ce qui a fait bondir Jérôme Rothen en retour.

Malgré un investissement assez conséquent lors des derniers mercatos, avec plus de 20 millions d’euros dépensés sur le marché des transferts cette saison, le club du Forez est bien parti pour faire l'ascenseur et redescendre en L2. Promu en L1 à l’issue d’une fin de saison de folie en 2024, l’ASSE est actuellement dos au mur. Avant-dernier du classement avec cinq points de retard sur le premier non-relégable, Nantes, à deux journées de la fin, Sainté n’a plus son destin en mains pour son maintien. Obligé de remporter ses deux derniers matchs contre Reims et Toulouse, Saint-Etienne devra également compter sur deux revers du Havre et/ou de Nantes pour aller chercher la 16e place synonyme de barrages. Autant dire que l’ASSE a quand même de grandes chances de descendre en L2. De quoi rendre fou Jean-Michel Larqué, qui n’a pas hésité à pointer Larry Tanenbaum comme le principal responsable de ce nouvel échec stéphanois.

« Larry Tanenbaum n'a pas une goutte de sang vert dans les veines »

« Depuis l’arrivée de ces vautours, est-ce que le football français s’est amélioré ? Je pense très très fort aux supporters, aux Magic Fans, aux Green Angels, quand ils entendent Larry Tanenbaum, qui n'a pas une goutte de sang vert dans les veines, dire qu'une descente en Ligue 2 ne serait pas grave… C’est catastrophique ! », a balancé le consultant de RMC. Estimant que l’ASSE a perdu de son identité à cause d’un changement de propriétaire l’année passée, l’ancienne gloire des Verts n’a pas visé juste en comparant Tanenbaum aux fonds d’investissement responsables de la chute de clubs historiques comme Bordeaux. Tout simplement parce que c’est le milliardaire canadien en personne qui détient le club vert via sa structure Kilmer Sports Ventures, et avec un projet à long terme quelle que soit l’issue de la saison.

« Ils ont de l'argent, ils l'ont mal investi ou pas assez »

Cette attaque de Larqué, Jérôme Rothen ne l’a pas vraiment appréciée et il a répliqué. « Moi, je suis content de voir des milliardaires arriver à la tête des clubs. Bien sûr qu'ils ne font pas tous du très bon boulot. Ce n'est pas parce que tu es très riche que tu connais tout l'envers du décor du football. Je vais prendre l'exemple de Saint-Étienne. Ils sont riches, ils ont de l'argent, ils l'ont mal investi ou pas assez, mais parce que je suis désolé, tu dois être encadré, entouré de personnes qui sont déjà dans le club et qui sont passionnées de football parce que la passion ça manque cruellement », a balancé le présentateur de RMC, qui pense que le football français peut sortir grandi avec les investissements des milliardaires.