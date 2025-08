ASSE ‍: Larqué pris pour un idiot en plein mercato

Dans : ASSE.

Redescendue en Ligue 2 après une dernière saison galère, l’AS Saint-Etienne tente de se reconstruire avec un projet moderne basé sur le jeu et le scouting. Pas de quoi rassurer Jean-Michel Larqué.

Après avoir fait l'ascenseur entre la L1 et la L2 lors des deux dernières saisons, l’ASSE aura un seul et unique objectif lors de l’exercice 2025-2026 : remonter dans l’élite du football français. Pour cela, Sainté a décidé de s’activer sur le marché des transferts. Puisqu’en plus de diminuer sa masse salariale, le club du Forez a déjà déboursé plus de 10 millions d’euros sur le marché des transferts, avec notamment les venues de Chico Lamba (défenseur central) ou Mahmoud Jaber (milieu de terrain). Dans les semaines à venir, la nouvelle cellule de recrutement portée par Loïc Perrin prévoit de faire d’autres coups intéressants. Sauf que pour l’instant, la préparation estivale ne se déroule pas vraiment comme prévu chez les Verts. Défait contre le Paris FC (0-3) et le Servette (2-3), Sainté espère se racheter contre Cagliari le week-end prochain. Avant ce dernier match amical de l’été, Jean-Michel Larqué se veut en tout cas alarmiste.

« Je suis très dubitatif sur les promesses tenues »

« La colère que j’ai exprimée il y a 2 mois lors de la descente des Verts n'est pas redescendue. Je regarde ce qui se passe à l’ASSE de loin parce que ça me désespère. J'ai vu que la cellule de recrutement, c'était l'armée mexicaine. Je vois qu’on parle beaucoup, c'est très ronflant. Ils ont tous plein de galons, plein de médailles sur la poitrine et le résultat, il est là. Je ne sais pas qui ils ont recruté. Je n'ai pas l'impression que l'équipe se soit constituée pour remonter avec une petite marge de sécurité alors que l’objectif claironné est la remontée directe avec le titre à la clé. Je suis très inquiet, toujours très en colère envers les dirigeants qui ont toujours un grand sourire. Je ne suis pas sûr que les supporters stéphanois, aujourd'hui, aient un grand sourire. Il y a une chose que je ne supporte pas, c'est d'être pris pour un idiot. J'ai bien l'impression quand même qu'on prend de la sorte les supporters des Verts. On les abreuve de bonnes intentions, de belles promesses. On étudie, on observe, on fait ci, on fait ça. Je suis quand même très, très dubitatif sur les promesses tenues, et je n'aimerais pas que les supporters de Saint-Étienne soient pris pour des idiots », a balancé, sur le site Poteaux-carrés, l’ancien joueur des Verts, qui pense que l’ASSE aura du mal à lutter contre des clubs comme Reims ou Montpellier dans la course à la montée avec un tel effectif et un coach Eirik Horneland plein de doutes…